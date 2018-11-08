ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт оценил шансы принятия конгрессом проекта об антироссийских санкциях

Сюжет:
Санкции в отношении России (7148)
(обновлено: 21:57 08.11.2018)
05011
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Американские эксперты не исключают принятия новым составом конгресса США, в котором контроль над палатой представителей отошел демократам, законопроекта об антироссийских санкциях, однако в целом новый расклад затруднит принятие законов в США, считает эксперт вашингтонского Брукингского института Молли Рэйнолдс.

Алексей Чепа. Архивное фото
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
В Госдуме назвали новые санкции США продолжением внутриполитической борьбы
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по их итогам большинство в палате представителей перешло демократам, республиканцы удержали большинство в сенате. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в четверг, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с событиями в Крыму и ситуацией в Донбассе.

"Могут быть инициативы, которые утвердит палата, и сенат будет заинтересован в том, чтобы работать над ними. Возможно, (будут) подобные антироссийским санкциям инициативы и другие вопросы, где есть некоторое согласие между двумя партиями и где лидер (сенатского большинства) Макконнелл больше не сможет использовать в качестве оправдания слова о том, что "мы (сенат) не будем рассматривать этот законопроект, потому что он никогда не пройдет в палате представителей", — сказала эксперт на заседании в Брукингском институте.

Она отметила, что новый расклад в конгрессе меняет сохранявшуюся на протяжении последних двух лет ситуацию, когда республиканское большинство в палате представителей было настроено более консервативно, чем республиканцы сената, и это служило оправданием для непринятия или отказа рассматривать ряд инициатив сенатом.

Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"
Вместе с тем эксперт отметила, что пока законопроект об антироссийских санкциях не был обозначен демократами палаты представителей в повестке первоочередных вопросов.

По ее признанию, "одно в целом будет очевидным для нового конгресса, — в ситуации, когда демократы контролируют палату представителей, будет много инициатив, которые одобрит палата, но у них не будет будущего в сенате".

Ранее группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в Совфеде
Анализируя новый состав конгресса, Рэйнолдс отметила, что демократам в палате представителей понадобится время, чтобы набрать опыт по работе в качестве большинства, в то время как республиканцы в сенате будут стараться использовать свое большинство для утверждения выдвигаемым президентом кандидатур на должности в администрации и суды.

Комментируя прошедшие выборы, эксперты также отметили, что вопросы внешней политики не играли важной роли для избирателей на прошедших выборах, хотя ситуация изменится на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

"Хотя внешняя политика не играла какой-либо роли на промежуточных выборах (в конгресс), я обещаю, что в 2020 году будет совсем иначе", — заявил сотрудник Брукингского института Билл Гластон.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Андрея Климова
США пытаются с помощью санкций сорвать выборы в Донбассе, считают в Совфеде
"Президент Трамп значительно изменил позицию США на мировой арене, и конституция дает президенту большое влияние в этом, но я могу обещать вам, что кандидат от демократической партии выступит против президента (Трампа) в отношении некоторых из предпринятых им изменений", — отметил Гластон.

Эксперты считают в связи с этим, что значение для избирателей на предстоящих выборах будут играть вопросы международной торговли и иммиграции. На прошедших выборах главными для избирателей, согласно проведенным опросам, стали реформа здравоохранения (41% опрошенных), иммиграция (23%), экономика (22%) и контроль оружия (10%).

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена