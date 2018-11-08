Нефть дешевеет на опасениях перенасыщения рынка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на опасениях в перенасыщении рынка на фоне растущей добычи в США, Саудовской Аравии и России, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.14 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,18%, до 71,22 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,88%, до 61,13 доллара за баррель.

Как пишет агентство Market Watch, инвесторы обеспокоены ростом добычи нефти в Саудовской Аравии, России и США. Страны наращивали добычу накануне введения американских санкций против Ирана, чтобы компенсировать нехватку иранского экспорта после введения ограничений по торговле с Ираном.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"В то время как в последние месяцы все внимание было приковано к санкциям против Ирана и сокращению добычи в Венесуэле, то есть к рискам слишком низкого уровня предложения, сейчас рынок все больше обеспокоен перспективами избыточного предложения", — приводит Market Watch мнение аналитика Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker).

В среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена нарастить добычу еще на 300 тысяч баррелей в день к началу следующего года, если Москва и Эр-Рияд не договорятся об ограничении добычи. По данным издания, РФ увеличила с мая суточную добычу нефти на 450 тысяч баррелей, что привело к тому, что был достигнут наивысший показатель по добыче за весь постсоветский период — 11,5 миллиона баррелей в сутки. Днем ранее минэнерго США сообщили, что добыча нефти в стране за предыдущую неделю выросла до 11,6 миллиона баррелей в день.