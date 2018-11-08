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Экономика

Участники газовой конференции разошлись в оценке "Северного потока — 2"

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© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости. Вопрос о необходимости проекта "Северный поток"-2 обсуждался в четверг в Берлине в рамках Европейской газовой конференции при участии финансового директора Nord Stream 2 Пола Коркорана и заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

Труба для строительства трубопровода Северный поток — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Коркоран и Зеркаль, которые приняли участие в панели конференции "Северный поток-2: политика экономики", выразили прямо противоположные оценки эффективности и необходимости данного проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Политика или экономика?

"Мы выступаем против "Северного потока"-2. Для России это приоритетный политический проект, который используется для угрозы соседям", — сказала Зеркаль, пояснив, что украинская газотранспортная система — "это единственное, что удерживает Россию от полноценного нападения на нас, потому что пока другой альтернативы для поставок российского газа в Европу нет", и сохранение газового транзита "является условием нашей безопасности".

Строительство трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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Коркоран отверг все предположения украинского дипломата о политизированности проекта. По словам технического директора Nord Stream 2, "политики раскалывают Европу по данному вопросу", на самом деле речь идет "о коммерческом предприятии, в котором принимают участие ведущие энергетические компании и который соответствует действующему законодательству".

Будущее транзита

По словам Зеркаль, Украина старается достичь трехстороннего соглашения о транзите газа после 2019 года в рамках переговоров с Еврокомиссией и Россией, однако, "к сожалению, "Газпром" не проявил никакого интереса к этому обсуждению".

Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
© Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster
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"Сейчас мы находимся в состоянии полной неопределенности в отношении будущего газотранспортной системы, будет ли она использоваться и как именно", — сказала Зеркаль, добавив, что в Киеве хотели бы "сохранить транзит газа в том же состоянии, в каком он есть сейчас, все эти вопросы сейчас являются предметом переговоров с ЕК".

"Я думаю, что будущее украинской газотранспортной системы на самом деле не так плохо", — сказал Коркоран, добавив, что "в какой-то степени транзит газа через Украину будет сохранен, вопрос в том, насколько это будет выгодно коммерчески и конкурентоспособно".

Он подчеркнул, что сам по себе российский газ очень конкурентоспособен "по сравнению с другими альтернативами, в том числе с американским сжиженным газом".

Переизбыток газа?

По словам Зеркаль, "из опыта обсуждений проекта "Северный поток"-1 следовало, что основным аргументом сторонников был растущий спрос на газ в Европе". Однако, по словам дипломата, "этого не произошло, и мы видим снижение загрузки газотранспортных систем".

Утверждения о переизбытке газа на европейском либо немецком рынках в результате поставок через "Северные потоки" 1 и 2 связаны с "непониманием рыночных механизмов", сказал Коркоран, добавив, что это используется сегодня некоторыми политиками для "спекуляции".

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Скорая помощь при ударе головой
Скоро спонсорам украинских фашистов придет конец. И Украина развалится на две части. Как и положено природой.
22:42
08.11.2018
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