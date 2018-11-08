На Кубани спрогнозировали рост доли легкой промышленности на 5%

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют, что в ближайшие несколько лет доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства края вырастет с 2,4% до 5%, в дальнейшем регион намерен сохранить темп роста в 5% ежегодно, сообщает пресс-служба администрации края.

Уточняется, что в четверг руководители профильных ведомств, представители производственных компаний и торговых сетей обсудили развитие отрасли. Руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов сообщил, что развитие отрасли будет основываться на базовых принципах, среди которых меры господдержки производителей, развитие кадрового потенциала, борьба с контрафактом.

"Совокупность этих мер, по нашим прогнозам, приведет к тому, что уже через несколько лет доля легкой промышленности в общем объеме промпроизводства вырастет с нынешних 2,4% минимум до 5%. Наша следующая задача — сохранить темп роста в 5% ежегодно", — приводятся слова Куликова в сообщении.

Вице-губернатор Василий Швец подчеркнул, что легкая промышленность является одним из основных драйверов роста экономики и в краткосрочной перспективе отрасль может кратно увеличить свою долю в валовом региональном продукте. "Как показывают исследования, сегодня в России нет центра легкой промышленности. И я уверен, что Кубань имеет все шансы стать номером один в стране в этом сегменте", — цитирует ведомство замглавы региона.

Как отмечают краевые власти, одним из факторов развития легкой промышленности региона должно стать расширение рынка сбыта, в том числе через торговые сети. Представители производственных компаний сообщили, что в продвижении местных товаров помогут промомероприятия в других регионах страны. Руководители департаментов и замглавы региона заверили, что календарь выставок и форумов следующего года будет скорректирован с учетом пожеланий предприятий легкой промышленности.

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