Минтранс предложил переориентировать часть грузов с ж/д на реки

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ ставит задачу перераспределить грузопотоки между железными дорогами и реками и повысить их экономическую эффективность в рамках создания транспортного экономического баланса, сообщил журналистам в кулуарах форума River Port замминистра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков.

Минтранс и заинтересованные ведомства ранее рассматривали вопрос целесообразности предоставления скидок к тарифам на железнодорожные перевозки на маршрутах, совпадающих с внутренними водными путями. Обсуждалось, что скидки РЖД могут негативно сказаться на строительстве судов типа "река" и грузообороте по речным артериям.

"У нас сейчас налажены рабочие взаимоотношения с РЖД, и мы сейчас выходим на конструктивные подходы по разным видам груза, чтобы соблюсти баланс по транспортировке по железной дороге и по реке….важно эту работу координировать, то есть с учётом ограниченных пропускных способностей, зачастую перегруженности на южном направлении, я как пример привожу, на южные порты России, эти грузы можно переориентировать на реку", — отметил Цветков.

Спикер считает, что это положительно скажется и на ж/д, и на речных перевозках. Цветков указал, что речь об отмене скидок РЖД в этом случае не идет – это прерогатива правительства, а не Минтранса.

"Железной дороге самой невыгодно с учётом как всегда ограниченных средств делать колоссальные инвестиции, тем более на дорогих направлениях — окупаемость у них будет достаточно долгой. Потому проще взять грузы, которые для них более интересны, передать другие грузы на реку и таким образом соблюсти интерес", — заключил спикер.

РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора — изначально от минус 12,8% до 13,4%. Затем скидка была расширена до 25%. На 2017 год верхняя планка надбавки к грузовому тарифу РЖД снижена до 10% с 13,4%, а граница скидки расширена до 50%. Верхняя граница тарифного коридора в 2018 году снижена до 8%.