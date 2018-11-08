Инвестиции Липецкой области за 9 месяцев выросли боле чем на 4 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Общий объём инвестиций в Липецкую область за девять месяцев 2018 года составил 105,6 миллиарда рублей, что более чем на 4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"За девять месяцев этого года объём инвестиций в регион составил 105,6 миллиарда рублей инвестиции, за аналогичный период прошлого года — 101,34 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, выступая в четверг на административном совете с докладом об итогах работы за девять месяцев, отметил, что в целом у региона неплохие показатели. Индекс промышленного производства составил 102,7%, сельского хозяйства — 109,5%, объема инвестиций — 104,2%, оборота розничной торговли — 104,9%.

Как отметил Артамонов, средняя заработная плата в целом по региону за девять месяцев выросла на 10,5%. Темпы ввода жилья в регионе снизились на 10%, но это, по мнению врио главы области, связано с проблемами дольщиков. Он добавил, что вопрос уже сдвинулся с мертвой точки — почти на всех замороженных объектах вновь заработали краны.

Тем не менее, в ряде отраслей, таких как ЖКХ и здравоохранение, есть еще серьезные недоработки, как считает Артамонов. Спортивная инфраструктура в крупных областных центрах — Липецке и Ельце, — оставляет желать лучшего.

"Люди — вот основа и успеха, и проблем. Поучимся, вместе поработаем над устранением пробелов, разложим все наши трудности на составляющие, поставим задачи и будем их решать", — цитирует собеседник слова Артамонова.

Другие новости региона читайте здесь >>