НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Нижегородская область получит 2,4 миллиарда рублей в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, заявил губернатор региона Глеб Никитин в четверг в ходе межрегиональной конференции по развитию малого и среднего бизнеса.

Межрегиональная конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП" проходит в Нижнем Новгороде 8-9 ноября. На ней рассматриваются вопросы реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Минэкономразвития РФ довел до регионов предварительные лимиты финансирования по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нижегородская область получит 2,4 миллиарда рублей – это очень хороший результат для региона. Это позволит запустить и обновить целый ряд проектов, связанных с развитием предпринимательства", — подчеркнул Никитин.

По словам главы региона, такая работа особенно важна для малого и среднего бизнеса.

"Это будут как финансовая поддержка бизнеса, так и организационные моменты. Мы сможем помочь людям запустить собственное дело, быстро оформить необходимые документы, а также более широко информировать о мерах поддержки", — сказал губернатор.

По словам заместителя министра экономразвития РФ Вадима Живулина, эта финансовая поддержка позволит Нижегородской области, "как минимум, крепко держаться на текущих позициях, как максимум — стать одним из регионов, который покажет серьезную динамику по вкладу малого и среднего бизнеса в валовой внутренний продукт и в валовой региональный продукт".

Проект будет реализовываться с 2019 по 2024 годы.

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