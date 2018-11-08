В Нижегородской области завершается согласование стратегии развития региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития РФ рассчитывает завершить работу по согласованию стратегии социально-экономического развития Нижегородской области с органами исполнительной власти правительства России в течение ближайшего месяца, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова замминистра Минэкономразвития РФ Вадима Живулина.

Проект стратегии Нижегородской области был направлен на согласование в Минэкономразвития России в октябре 2018 года. Документ рассматривается на соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития РФ.

"Несколько ведомств — в частности, министерство культуры РФ — уже направили свою позицию по нижегородской стратегии в Минэкономразвития РФ. Вопросы, в основном, носят уточняющий характер. Думаю, что в течение ближайшего месяца мы завершим работу с федеральными органами власти. После этого обобщим поступившие вопросы, замечания и проведем дополнительные консультации с руководством области", — приводит пресс-служба слова Живулина, сказанные им в ходе визита в Нижний Новгород, где 8-9 ноября проходит межрегиональная конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что многие проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства включены в стратегию развития Нижегородской области.

"Это народная стратегия, мы ее писали вместе с жителями. Сейчас проект документа находится на рассмотрении наших коллег из Минэкономразвития РФ", — отметил Никитин.

После рассмотрения проекта в федеральных органах исполнительной власти стратегия будет утверждена постановлением правительства Нижегородской области.

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