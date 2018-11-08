Губернатор Кубани прокомментировал ситуацию с долгостроями

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация с обманутыми дольщиками в Краснодарском крае стабилизировалась, однако остались дома, требующие решения проблем в ручном режиме, заявил глава региона Вениамин Кондратьев, добавив, что сложная ситуация с долгостроями сложилась в Краснодаре и Сочи, здесь необходим комплексный подход.

Вопросы обеспечения законности в сфере строительства многоквартирных домов обсудили в четверг на оперативном совещании в Ростове-на-Дону под председательством заместителя генпрокурора России в ЮФО Андрея Кикотя. Участие в мероприятии принял губернатор Кубани Кондратьев.

"Сегодня можно говорить о том, что ситуация с обманутыми дольщиками в крае стабилизировалась. Работа приобрела последовательный и системный характер. Есть алгоритм правовых действий. Тем не менее есть дома, вопросы по которым нужно решать в ручном режиме, подбирать инвестора", – цитирует слова Кондратьева на совещании пресс-служба краевой администрации.

Он добавил, что сложная ситуация с долгостроями сложилась в краевой столице и в Сочи, в этих муниципалитетах требуется комплексный подход.

"Сегодня местные инвесторы максимально загружены вопросами завершения строительства домов обманутых дольщиков, поэтому строительные компании привлекаются нами и из других регионов. Но пока мы не закроем в целом реестр, и последний обманутый дольщик не получит квартиру, проблема решенной считаться не может", — заявил глава края.

Как отметил Кикоть, в каждом районе Краснодарского края были созданы межведомственные рабочие группы, выявлялись проблемные объекты. В результате составлен реестр из 619 домов, как из числа строящихся, так и самовольно возведенных.

"Совместно с губернатором Кубани мы продумали и законодательно закрепили механизм защиты прав дольщиков. Он предполагает изъятие недостроенного объекта у недобросовестного застройщика и передачу его новому инвестору-застройщику с предоставлением альтернативных компенсаций", – приводятся в сообщении слова замгенпрокурора.

Он также отметил, что кардинально была перестроена деятельность правоохранительного блока: с ноября 2017 года возбуждено 35 уголовных дел в отношении должностных лиц органов власти и местного самоуправления и 170 – в отношении застройщиков. "Работа по решению проблем дольщиков начала набирать обороты. Сегодня введено в эксплуатацию 176 домов, восстановлены права 40 тысяч граждан", – заключил Кикоть.

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