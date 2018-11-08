ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Комплексная программа поддержки производства органической сельскохозяйственной продукции будет разрабатываться в Воронежской области, сообщает в четверг облправительство.

О том, что развитие органического сельского хозяйства может стать одним из главных направлений в деятельности АПК Воронежской области, глава региона Александр Гусев заявил в мае 2018 года. По его словам, воронежские черноземы способны без существенного применения минеральных удобрений и других химикатов давать хороший урожай, и эта продукция как раз будет называться органической.

В четверг Гусев провел совещание по развитию производства органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области. На нем были рассмотрены проекты по производству органической продукции в Лискинском районе и перспективы аналогичной деятельности в Подгоренском районе.

"Сложности, которые есть в органическом земледелии, понятны. Это связано и с подготовкой земли к тому, чтобы она соответствовала критериям органического земледелия, и сам процесс производства органической продукции непростой. И еще более важный фактор – это доведение продукции до покупателя. Собственно поэтому нам нужны партнеры не только в части производства, но и в части продвижения продукции", — сказал Гусев.

Губернатор призвал к практическим действиям, направленным на производство органических продуктов.

"Важно не заиграться в пилотные проекты. Если есть положительный опыт – его нужно тиражировать. Наша цель — создать подотрасль в сельском хозяйстве", — сказал глава региона.

Как отмечает облправительство, по итогам совещания Гусев поручил разработать комплексную программу поддержки производства органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области.

Другие новости региона читайте здесь >>