МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Платформы для урегулирования в досудебном порядке споров, возникающих при приобретении товаров и услуг через интернет, скоро появятся в России, заявили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".

"Споры, возникающие при приобретении товаров и услуг через интернет, можно будет урегулировать досудебно на специально созданных для этих целей платформах. Соответствующий законопроект одобрила рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика", заседание которой прошло 7 ноября на площадке Минэкономразвития РФ", — рассказал собеседник агентства. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство РФ.

"В процессе урегулирования спора с использованием системы стороны, согласно законопроекту, могут вести поиск взаимоудовлетворяющего решения. Например, вместо требования потребителя об устранении недостатков товара договориться о возврате товара и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки", — уточнили в пресс-службе.

По мнению разработчиков документа, необходимость создания в России системы онлайн-урегулирования споров в этой сфере вызвана ростом числа жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг. И, помимо этого, необходимо сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав покупателей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме, считают они.

Законопроект предусматривает бесплатное использование платформы потребителями, а адресатам выдвигаемых требований, добросовестно участвующим в процедурах системы, — смягчение ответственности за нарушения закона "О защите прав потребителей".