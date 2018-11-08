Татарстан и Томская область расширят сотрудничество в сфере топлива

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Татарстан примет участие по созданию в Томской области сервисного центра по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, регионы будут также обмениваться опытом по защите и воспроизводству лесов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Было подписано соглашение о взаимодействии между департаментом лесного хозяйства Томской области и министерством лесного хозяйства Татарстана. Стороны договорились об обмене опытом работы в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Помимо этого, ООО "РариТЭК" и АО "Томскавтотранс" договорились о реализации проекта по созданию сервисного центра по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо и дальнейшему их обслуживанию в Томской области", — говорится в сообщении.
Жвачкин отметил, что Татарстан и Томскую область связывают давние дружеские связи, регионы в своём стратегическом развитии делают ставку на научно-образовательный комплекс, высокотехнологичное производство, и главными драйверами данной стратегии являются старейшие в России вузы: Томский государственный университет и Казанский федеральный университет. По его словам, у регионов схожая структура экономики, промышленного производства, реализуется добыча нефти, развивается нефтегазохимия, машиностроение, сельское хозяйство.
Минниханов отметил позитивную динамику в области взаимной торговли: за последние три года межрегиональный товарооборот значительно вырос и сегодня составляет 1,7 миллиарда рублей. По его словам, Татарстан заинтересован в расширении поставок товаров и партнерстве в области машиностроения, сотрудничестве в нефтехимической отрасли, расширении взаимных поставок медицинских инструментов и оборудования, лекарств, сотрудничестве в сфере лесоводства, а также укреплении контактов в области туризма.