Эксперт прокомментировал сообщения о скрытых наценках по топливным картам

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Компании-владельцы топливных карт не прекратят их использование, несмотря на рост цен на бензин по ним, так как выгоды все равно значительно больше, чем при заправке в обычной рознице, полагает президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, ухудшая условия по топливным картам и вводя дополнительные сервисные сборы: в частности, "Газпром нефть" ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам, "Роснефть" отменила скидки, "Лукойл" ухудшил условия по картам.

"Такие факты есть. С одной стороны у нас замороженная розница, а с другой — экономика бизнеса, и компании свою политику торговую по топливным картам подтягивают к реальной экономической ситуации в секторе. Повсеместно убирают все скидки, бонусы, по топливным картам выставляют либо такую же цену как на стеле — без скидок, либо вообще до плюс 5% к стеле. Но я бы не назвал это скрытыми наценками, это скорее естественная реакция на сложившуюся ситуацию", — сказал Баженов РИА Новости.

Он пояснил, что топливные карты используются для заправки корпоративных клиентов: юрлица раздают своим водителям эти карты, на которых есть лимит средств, иногда с отсрочкой платежа. Популярность карт обусловлена удобством оформления отчетной документации и НДС к возмещению. "Несмотря даже на то что цены по ним растут, их использование все равно будет выгоднее для бизнеса, чем раздавать водителям наличные", — считает Баженов.

При этом он не считает, что рост цен по топливным картам приведет к существенному росту цен на услуги компаний-пользователей. "Скорее по кошельку этих компаний ударил общий рост топлива, а если сейчас еще плюс 5% — неприятно, усугубит экономику бизнеса, но вряд ли очень сильно напрямую повлияет на цену перевозок", — отметил он.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.