Медведев утвердил план совершенствования регулирования земельных отношений

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений в РФ, который должен быть реализован до конца 2020 года, документ предусматривает дополнительные гарантии защиты сельскохозяйственных земель от нецелевого использования, а также внесение изменений в законодательство, в частности, Земельный и Гражданский кодексы.

"Распоряжение, которое я подписал, утверждает план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений. Цель плана — повысить эффективность использования земель на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном", — заявил премьер в ходе заседания правительства в четверг.

Он отметил, что кабмин давно занимается этой темой, в том числе в рамках реализации государственной политики по использованию земельного фонда.

"Многие мероприятия выполнены, по некоторым работа только идет еще. Нужно выстраивать прозрачные отношения в этой сфере и их правовое регулирование и, конечно, следить за бережным использованием земли", — уточнил Медведев.

Председатель правительства добавил, что особое внимание в плане уделено теме оборота земель для сельхозназначения и, соответственно, решению проблем, которые есть в этой сфере, в частности, проблемы нецелевого использования таких земель.

"Такие поручения были даны и по линии президента, и по линии правительства, и об этом часто говорят сельхозпроизводители. В плане есть механизмы, которые позволят эффективнее определить правовой режим земли, потому что зачастую там, где вообще не разграничены режимы, с этим возникают трудности", — рассказал он.

"Мы вводим и дополнительные гарантии защиты сельхоз земель от нецелевого использования. Важно, чтобы решения о ненадлежащем их использовании принимались объективно, по четким критериям для каждого вида сельхозугодий. Там есть и другие мероприятия, включая корректировку действующего законодательства, я имею в виду и Земельный, и Гражданский кодексы. Работа должна быть завершена не позднее декабря 2020 года", — продолжил Медведев.

Он подчеркнул, что за исполнением плана правительство будет следить, Минэкономразвития поручено ежеквартально отчитываться о том, что происходит в этой сфере.