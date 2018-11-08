Медведев предложил установить экспортную надбавку в 8% к тарифам РЖД

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Экспортную надбавку в 8% к тарифам РЖД предлагается установить с января 2019 до 2025 года, за исключением нефтяных грузов и алюминия, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Предлагается предусмотреть ряд отдельных мер, о чем мы говорили на совещании в конце октября. В частности, установить с 1 января следующего года экспортные надбавки к тарифам на перевозку грузов, за исключением нефтяных грузов и алюминия, в размере 8%, до 2025 года", — сказал он.

"Кроме того, увеличить тариф на порожний пробег грузовых вагонов", — добавил премьер.