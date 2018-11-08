Гордеев оценил перспективы сотрудничества России и Германии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предложить своим партнерам из Германии ряд новых направлений для сотрудничества, включая добычу редкоземельных металлов, сотрудничество в сфере нефтегазохимии, энергоэффективности и энергосбережения, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.

Как сообщил представитель заместителя председателя правительства, в рамках рабочей поездки в Берлин Гордеев выступил с докладом на основном пленарном заседании XI Российско-Германского сырьевого форума, посвященном обсуждению проблем и перспектив сотрудничества между странами в сырьевой сфере, а также провел ряд рабочих встреч, в том числе — с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

"Основной вывод серии переговоров – несмотря на ввод некоторых ограничительных мер и санкций, тесное сотрудничество России и Германии в сырьевой сфере экономически выгодно обеим странам, особенно в области экологической безопасности", — отметили в пресс-службе.

В ходе выступления на пленарном заседании заместитель председателя правительства РФ указал, что сырьевая конференция стала авторитетной площадкой, на которой обсуждаются вопросы эффективного использования сырья, уменьшения нагрузки на экологию, расширения деловых связей между бизнес-сообществом России и Германии.

"Также вице-премьер рассказал о планах России предложить своим партнерам ряд новых направлений для сотрудничества, среди которых — добыча редкоземельных металлов, внедрение современных технологий, связанных с интеллектуальной добычей полезных ископаемых и утилизацией отходов добывающих производств, сотрудничество в сфере нефтегазохимии, энергоэффективности и энергосбережения, расширение локализационных немецких производств на территории РФ", — сообщили в пресс-службе Гордеева.

В свою очередь Петер Альтмайер отметил особую важность продолжения "газового" сотрудничества с Россией и приверженность Германии проекту "Северный поток-2", охарактеризовав его как стратегически важный и необходимый проект. Представитель вице-премьера отметил, что, по словам министра, Россия является и будет являться важным партнером Германии в энергетической сфере. В ближайшие годы Германия будет только увеличивать закупки газа в России в связи со снижением европейской добычи и постепенного отказа от атомной энергии и добычи угля.