Гордеев оценил перспективы сотрудничества России и Германии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия готова предложить своим партнерам из Германии ряд новых направлений для сотрудничества, включая добычу редкоземельных металлов, сотрудничество в сфере нефтегазохимии, энергоэффективности и энергосбережения, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.
"Основной вывод серии переговоров – несмотря на ввод некоторых ограничительных мер и санкций, тесное сотрудничество России и Германии в сырьевой сфере экономически выгодно обеим странам, особенно в области экологической безопасности", — отметили в пресс-службе.
"Также вице-премьер рассказал о планах России предложить своим партнерам ряд новых направлений для сотрудничества, среди которых — добыча редкоземельных металлов, внедрение современных технологий, связанных с интеллектуальной добычей полезных ископаемых и утилизацией отходов добывающих производств, сотрудничество в сфере нефтегазохимии, энергоэффективности и энергосбережения, расширение локализационных немецких производств на территории РФ", — сообщили в пресс-службе Гордеева.
В свою очередь Петер Альтмайер отметил особую важность продолжения "газового" сотрудничества с Россией и приверженность Германии проекту "Северный поток-2", охарактеризовав его как стратегически важный и необходимый проект. Представитель вице-премьера отметил, что, по словам министра, Россия является и будет являться важным партнером Германии в энергетической сфере. В ближайшие годы Германия будет только увеличивать закупки газа в России в связи со снижением европейской добычи и постепенного отказа от атомной энергии и добычи угля.