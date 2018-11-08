Глава "Газпром нефти" рассказал, каким должен быть современный управленец

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Современный управленец должен обладать стратегическим мышлением, широким кругозором и обязательно уметь мотивировать, считает глава "Газпром нефти", один из наставников конкурса "Лидеры России" Александр Дюков.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В этом году на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

"Нет какого-то одного, самого важного навыка. Современный управленец должен обладать стратегическим мышлением, широким кругозором, уметь управлять приоритетами и обязательно — уметь мотивировать", — считает Дюков.

"Важна также способность эффективно работать в условиях неопределенности, способность быстро реагировать на изменения. На мой взгляд, полезно также знать и применять практики регулярного менеджмента. Ну и, конечно, нужно постоянно заниматься собственным развитием, на что и ориентирует конкурс "Лидеры России", — добавил он.

Читайте полный текст интервью >>