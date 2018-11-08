Глава "Газпром нефти" рассказал, каким должен быть современный управленец

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Современный управленец должен обладать стратегическим мышлением, широким кругозором и обязательно уметь мотивировать, считает глава "Газпром нефти", один из наставников конкурса "Лидеры России" Александр Дюков.
"Нет какого-то одного, самого важного навыка. Современный управленец должен обладать стратегическим мышлением, широким кругозором, уметь управлять приоритетами и обязательно — уметь мотивировать", — считает Дюков.
"Важна также способность эффективно работать в условиях неопределенности, способность быстро реагировать на изменения. На мой взгляд, полезно также знать и применять практики регулярного менеджмента. Ну и, конечно, нужно постоянно заниматься собственным развитием, на что и ориентирует конкурс "Лидеры России", — добавил он.
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