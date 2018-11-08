Югра работает над диверсификацией нефтегазовой отрасли, заявила губернатор

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что регион продолжит работать над развитием нефтегазовой отрасли, делая ставку на ее диверсификацию, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Уточняется, что глава автономного округа приняла участие в проходящей в Потсдаме Российско-Германской сырьевой конференции, в рамках которой обсуждались процессы, связанные с изменениями в экономике сырьевых регионов двух стран.

Как пояснили в департаменте, губернатор Югры, выступая на пленарном заседании, заявила о прогнозах экспертов, по которым даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня.

"Поэтому наш регион продолжит развитие нефтегазовой отрасли, при этом занимаясь ее диверсификацией по нескольким направлениям", — приводятся в сообщении слова Комаровой.

Она назвала охрану окружающей среды направлением, имеющим большие возможности для научных разработок, внедрения новых технологий и оборудования. Кроме того, по мнению главы Югры, регион будет делать акцент на локализацию производства. Уже сегодня в автономном округе создается сеть индустриальных и логистических парков, которые обеспечат условия для формирования таких производств, отметили в департаменте.

Наталья Комарова также подчеркнула, что в округе реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, которые заинтересованы в партнерах. Так, в Сургуте завершается строительство Центра охраны материнства и детства, одного из крупнейших в стране, который должен стать научной базой для развития перинатальной медицины в регионе. Губернатор Югры пригласила немецких ученых для совместной работы в этой сфере, выразив надежду, что санкции не повлияют на сотрудничество.

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