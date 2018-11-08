Власти Австралии создадут фонд для развития инфраструктуры стран АТР

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Австралии планируют создание фонда в размере около 2 миллиардов долларов для финансирования инфраструктуры в странах Тихоокеанского региона, говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, опубликованном на сайте правительства страны.

"Наше правительство установит австралийский фонд финансирования инфраструктуры для Тихоокеанского региона, инициативу в области инфраструктуры размером в 2 миллиарда долларов для значительного увеличения уровня поддержки Австралии для инфраструктурного развития в тихоокеанских странах и Восточном Тиморе", — заявил Моррисон.

"Улучшение экономической инфраструктуры… будет способствовать более быстрому росту не только в их странах, но во всем нашем регионе, включая Австралию. Эффективные и устойчивые инвестиции взаимовыгодны", — добавил премьер.