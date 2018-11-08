Кабмин обсудит законопроект о регулировании лизинговых компаний в России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, регистрировать путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности ЦБ РФ. Компании, сведения о которых внесены в такой реестр, могут перевести на саморегулирование на лизинговом рынке.
Анализ лизингового рынка, проведенный федеральными органами исполнительной власти совместно с Банком России, показал, что он является высоко нестабильным, имеет признаки "теневого", отмечают в правительстве.