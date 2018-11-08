МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты вывозных таможенных пошлин ряда товаров, предназначенных для разведки и добычи углеводородного сырья на шельфе, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается освободить от уплаты вывозных таможенных пошлин топливо, моторные масла и смазочные материалы, вывозимые из России для обеспечения работы судов, которые используются в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе Российской Федерации или в российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья", — говорится в сообщении.

Сейчас иностранные товары, предназначенные для создания и обеспечения функционирования искусственных островов, установок и сооружений в этом ареале, помещаются под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений.

При этом топливо, моторные масла и смазочные материалы, вывозимые из России для обеспечения работы судов, используемых в этой зоне для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, облагаются вывозными таможенными пошлинами. Это снижает эффективность работ по геологическому изучению недр и добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе, отмечает кабмин.

Льгота по уплате вывозных таможенных пошлин предусматривается для судов для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также судов обеспечения снабжения и поисково-спасательных судов, используемых для этих работ. Льгота будет предоставляться при условии, что лицо, в чьих интересах ведутся работы, предоставит письменное обязательство о целевом использовании вывозимых товаров.

Поправки в закон "О таможенном тарифе" были разработаны Минэнерго.