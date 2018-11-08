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Экономика

В ФТС рассказали, как фирмы-однодневки незаконно выводят средства из России

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фотоШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. "Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу – якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность", — пояснил Шкляев.

Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. "На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы", — рассказал чиновник ФТС.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. "Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату", — пояснил Шкляев.

Дела и штрафы

Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.

"То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести её с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции", — заявил Шкляев.

Система Tax Free. Архивное фото
© AFP 2018 / Roslan Rahman
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Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 миллиардов долларов. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов, а за 9 месяцев 2018 года составил 18,1 миллиона долларов, рассказал Шкляев.

Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила более 10,5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов. "При этом за указанный период взыскано 63 миллиона рублей. Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, которые испытывает экономика России от данного рода правонарушений", — заявил он.

Поймать до нарушения

Доставка посылок. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чтобы выявить такие компании ФТС переносит акцент с фиксации уже совершенных нарушений на их пресечение и предупреждение. По словам Шкляева, такой подход эффективен, поскольку фирмы-однодневки создаются непосредственно для незаконного перевода денежных средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности.

В частности, ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных компаниях, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители больше не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих людях передается также в Банк России.

"Передаётся информация о недостоверности сведений, указанных участниками ВЭД при их государственной регистрации. За 2016-2017 годы таможенными органами в налоговые органы передана информация в отношении более чем 2,5 тысячи юридических лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении 1,4 тысячи. Мы считаем данное направление перспективным для дальнейшего взаимодействия двух служб, поэтому проводим работу по интеграции соответствующих информационных систем", — заявил Шкляев.

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