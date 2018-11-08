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Экономика

Конгресс раскололся. Что теперь будет с долларом и санкциями

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© REUTERS / Mike Blake Указатель избирательного участка во время промежуточных выборов в конгресс СШАУказатель избирательного участка во время промежуточных выборов в конгресс США
© REUTERS / Mike Blake

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Результаты промежуточных выборов в США подтвердили прогнозы аналитиков: Демократическая партия добилась большинства в палате представителей, а республиканцы сохранили преимущество в сенате. Такой раскол ставит под вопрос продолжение объявленной Трампом налоговой реформы, но не исключает роста госдолга с крайне негативными последствиями для экономики. Как все это отразится на мировых рынках, курсе доллара и американских санкциях — в материале РИА Новости.

Разделенная нация

Главное беспокойство у экспертов вызывает сама ситуация, когда нижнюю палату парламента контролирует одна партия, а верхнюю — другая. Подобное случалось, однако никогда раньше американская нация не была разделена так сильно, отмечает CNN.

Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Трамп вызывает большую антипатию у молодежи и избирателей из числа меньшинств, а также у белых избирателей с высшим образованием, прежде всего женщин, — констатирует информагентство. — С другой стороны, он по-прежнему пользуется мощной поддержкой белых избирателей-протестантов, проживающих в сельской местности, не имеющих университетского образования и испытывающих расовые опасения".

Результаты промежуточных выборов могут означать начало беспрецедентного раскола американского общества на две политические коалиции, расходящиеся прежде всего в том, приветствуют они радикальные демографические, культурные и экономические изменения или же опасаются их, предупреждает CNN.

Противоречия между нижней и верхней палатами конгресса способны осложнить жизнь американской валюте.

"Высокая вероятность углубления политического паралича Вашингтона отрицательно повлияет на курс доллара", — уверен аналитик Citigroup Inc Дирк Уиллер.

"Расколотый конгресс отбросит доллар к худшим уровням, поскольку затруднит реализацию налоговой реформы — главного стимула для привлечения мирового капитала в активы США", — соглашается аналитик инвестфонда TD Securities Мазен Исса.

"Демократическая партия обычно ассоциируется у инвесторов со слабым рынком акций, более низкой доходностью облигаций и более слабым долларом", — отмечает Стив Ингландер, глава отдела анализа мировых валют международного инвестбанка Standard Chartered.

Его точку зрения разделяет стратег Nomura International Хенрик Гуллберг, по мнению которого "демократическое большинство в палате представителей будет в целом способствовать ослаблению доллара и более низким ставкам на развивающихся рынках".

Как показал опрос, проведенный Standard Chartered среди крупных клиентов, большинство из них ожидает, что на фоне глобального ослабления доллара укрепятся валюты развивающихся рынков, включая рубль.

Эти ожидания уже начинают оправдываться: к вечеру среды российская валюта укрепилась на 20 копеек — до 65,9 рубля за доллар.

Новый конгресс, старые долги
Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Когалым
© РИА Новости / Илья Питалев
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"До последнего времени акции американских компаний росли, привлекая глобальные денежные потоки в доллар. Победа демократов может привести к новому усилению факторов, ослаблявших доллар в прошлом году", — полагает Мазен Исса.

В первую очередь речь идет об огромном госдолге США. Демократы в палате представителей способны заблокировать новый этап налоговой реформы, защитив доходы бюджета. Зато у них есть собственный план действий, предусматривающий резкое увеличение бюджетных расходов.

В частности, экономическая программа демократов предусматривает создание множества новых рабочих мест за счет инвестиций в инфраструктуру и возобновление реформы медицинского обслуживания, которую не смог провести Барак Обама.

Обе эти инициативы требуют огромных средств, следовательно, дальнейшее увеличение госдолга неизбежно. По оценкам Bloomberg, только затраты на развитие инфраструктуры превысят триллион долларов.

"Побеждают на выборах демократы или республиканцы, результат — займы, займы и еще раз займы", — констатирует агентство.

"Текущие объемы американского госдолга уже достигли довольно обременительных объемов, — признает стратег Societe Generale Субадра Раджаппа. — Если Минфин США продолжит увеличивать предложение облигаций, в какой-то момент инвесторы скажут: спасибо, не надо".

Это послужит триггером массовой распродажи американских активов и, соответственно, резкого ослабления доллара.

Санкции под вопросом

Несмотря на потерю республиканцами контроля над нижней палатой конгресса, Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов "потрясающим успехом".

Его радость можно понять: республиканское большинство в сенате делает почти невозможным импичмент.

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Это фактически признала лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси, заявившая, что не поддержит попытки импичмента, поскольку тут "требуются усилия двух партий".

Избавившись от угрозы импичмента, Трамп почувствует себя свободнее в принятии внешнеполитических решений, в том числе по новым антироссийским санкциям. Это исключительно важное обстоятельство, потому что во вторник истек срок американского ультиматума Москве с требованием предоставить "доказательства отказа от использования химического и биологического оружия".

Москва, как и ожидалось, проигнорировала ультиматум, и теперь Вашингтон намерен реализовать угрозу второго раунда санкций "за отравление Скрипалей".

Первый пакет ограничений, вступивший в силу 6 августа, запретил продажу России оружия и технологий двойного назначения, а также кредитование со стороны американских госструктур США. Второй может затронуть кредитование по линии международных структур (Всемирного банка и МВФ), приостановить полеты в США для "Аэрофлота", а также почти полностью прекратить экспорт и импорт.

Тонкость в том, что Дональд Трамп вправе выбирать, какие именно санкции из этого списка ввести в действие. Мало того, он может вообще не вводить или же отменить их в любой момент, если сочтет, что эти ограничения вредят интересам США.

Судя по всему, Белый дом собирается спустить вопрос о новых санкциях "на тормозах". Во всяком случае, Госдепартамент сообщил о начале "консультаций с конгрессом относительно следующих действий", подчеркнув, что закон не устанавливает никаких конкретных сроков для принятия решения.

Так что если новые санкции и последуют, то не скоро и, вероятнее всего, будут чисто символическими. Например, объявят запрет на кредитование со стороны МВФ и Всемирного банка — Россия уже много лет не нуждается в подобных кредитах.

И еще один важный момент. Результат ноябрьских промежуточных выборов в конгресс полностью соответствует многочисленным предвыборным прогнозам как американских политологов, так и СМИ. Обвинить Россию во вмешательстве и влиянии на итоги голосования будет крайне затруднительно.

Это существенно снижает шансы на принятие конгрессом нового санкционного закона под названием "Защита выборов от угроз посредством Закона о красных линиях 2018 года" (DETER Act), предусматривающего жесткие и достаточно болезненные ограничения, вплоть до полного запрета на операции с российским госдолгом.

 

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