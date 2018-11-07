США продолжат придерживаться политики "единого Китая", заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Вашингтон продолжает придерживаться политики "единого Китая", временное исключение Тайваня из-под нефтяных санкций в отношении Ирана касается лишь экономики острова, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Наша политика не изменилась, мы продолжаем придерживаться политики "единого Китая", — сказал Хук на брифинге госдепартамента США.

Он пояснил, что временное исключение из нефтяных санкций в отношении Ирана, которые Вашингтон предоставил Китаю и отдельно Тайваню, касаются лишь экономики острова.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.