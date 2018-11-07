Трамп заявил, что именно его политика по Ирану помешала росту цен на нефть

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно благодаря ему цены на нефть на мировых рынках не пробили отметку в 100-150 долларов за баррель, во многом это произошло из-за того, что США решили пойти на компромисс в вопросе санкций против Ирана.

"Мы наложили самые сильные санкции в истории нашей страны, Северная Корея тоже (в числе стран, попавших под самые серьезные ограничения — ред.). Но я дал некоторым странам допуски (на покупку — ред.) нефти (у Ирана — ред.). Я сделал это в какой-то степени, поскольку им нужна помощь. Но больше я сделал это, поскольку я не хотел, чтобы нефть подскочила до 100-150 долларов за баррель. Но я опуская его ниже. Если, вы посмотрите на стоимость нефти, она постепенно опускается в цене последние несколько месяцев", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам выборов в конгресс.

"У нас есть монополия, которая называется ОПЕК. И мне не нравится эта монополия… Нам не нужна нефть за 100-200 долларов, это очень хрупкий рынок, это могло произойти", — подчеркнул президент США.

Как свидетельствуют данные торгов биржи ICE в Лондоне, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года выросла на 1,6% по состоянию на 15.26 мск и составила 73,3 долларов за баррель. С начала октября нефть сорта Brent подешевела более чем на 10 долларов.