Трамп заявил, что именно его политика по Ирану помешала росту цен на нефть

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно благодаря ему цены на нефть на мировых рынках не пробили отметку в 100-150 долларов за баррель, во многом это произошло из-за того, что США решили пойти на компромисс в вопросе санкций против Ирана.
"У нас есть монополия, которая называется ОПЕК. И мне не нравится эта монополия… Нам не нужна нефть за 100-200 долларов, это очень хрупкий рынок, это могло произойти", — подчеркнул президент США.
Как свидетельствуют данные торгов биржи ICE в Лондоне, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года выросла на 1,6% по состоянию на 15.26 мск и составила 73,3 долларов за баррель. С начала октября нефть сорта Brent подешевела более чем на 10 долларов.