Рязанская область договорилась о взаимодействии с инвесторами из Китая

РЯЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Рязанская область достигла предварительной договоренности о взаимодействии с китайскими инвесторами на международной ярмарке импортных товаров "China International Import Expo 2018" в Шанхае, сообщает в среду облправительство.

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым посетила 7 ноября в рамках Первой китайской международной ярмарки импортных товаров "China International Import Expo 2018" парк высоких технологий Shanghai Caohejing Hi-tech.

Шанхайский парк создан на основе моделей "Силиконовой долины" в США и британского проекта "Арлингтон". Зона имеет статус международного научно-технического индустриального парка АТЭС и находится в числе первых по экономическим показателям. В настоящее время парк специализируется на четырех отраслях: микроэлектронике, оптоэлектронике, компьютерном программном обеспечении и производстве инновационных материалов. Проект включает центр исследований и разработок, центр сетевых операций, центр финансовых данных и технический центр. Как отмечают областные власти, парк ориентирован на привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий и разработок, развитие экспорта, а его резиденты проекта имеют ряд льгот и преференций.

"По итогам участия делегации Рязанской области в международной ярмарке импортных товаров достигнута предварительная договоренность о взаимодействии с китайскими инвесторами. Они планируют посетить регион, и на месте ознакомиться с возможностями реализации проекта", — говорится в сoобщении.

По данным областных властей, хорошие перспективы имеет развитие контактов в сфере АПК, культуры, ряда других направлений. В рамках форума одна из ведущих рязанских IT-компаний провела успешные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Китая, Кореи и Японии. Большой интерес участников форума также вызвали разработки ООО "Аврора Техно", в том числе — роботы-андроиды, модели беспилотной техники.

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