МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Документы, в которых говорится, на что и сколько денег выделяется из бюджета на государственные программы, должны быть в открытом доступе, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, подводя итоги заседания координационного совета "Защита прав граждан на образование".

"Нам хотелось бы прозрачности в этих программах. Пусть они будут где-то выставлены для обсуждения и понимания, на что эти деньги, на строительство конкретного детского сада или маркетингового исследования", — отметила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что государство поставило задачу создания правительственной программы и выделила на нее 170 миллиардов рублей на дошкольное образование и 270 миллиардов — на школьное.

По мнению Москальковой, уполномоченные по правам человека должны быть включены в эту работу.

"У нас очень большие деньги уходят на маркетинговые исследования, результаты которых никто никогда не использует. Мы хотели бы участвовать в этом народном, профессиональном контроле", — подчеркнула омбудсмен.