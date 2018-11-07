Valio начал поставлять в Россию напитки на основе овса

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Финский молочный концерн Valio объявил о выводе на российский рынок линейки растительных напитков на основе овса под брендом Oddlygood, говорится в среду в сообщении компании.

"Инновационная линейка растительных продуктов, производство которой было налажено финским концерном в Финляндии в феврале 2018 года, в ноябре впервые появится на полках российских магазинов", — говорится в сообщении.

Напитки Oddlygood производятся на собственном заводе Valio в Финляндии, в городе Туренки, из экологически чистого овса. Российский ассортимент пополнится двумя продуктами — овсяным напитком без добавок объемом один литр и напитком с какао объемом 250 миллилитров. Продукт будет представлен в сегменте премиум. Новинка в ближайшие дни поступит в продажу в сети магазинов "Ашан" в Москве и Prisma в Санкт-Петербурге.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Направление деятельности компании на сегодняшний день — производство и продажа продукции, изготовленной на единственном собственном заводе в России, на партнёрских предприятиях, а также импорт из Финляндии детского питания, немолочной и безлактозной продукции. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции.

Концерн Valio — лидер в области молочного производства на рынке Финляндии и крупнейший переработчик сырья, поставляемого местными фермерами. Valio перерабатывает 80% всего финского молока. Valio Oy — это частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются шесть тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более тысячи наименований, продукция компании экспортируется более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — четыре тысячи человек.