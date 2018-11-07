Польша подпишет новое соглашение о поставках СПГ из США

ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Польша подпишет еще одно соглашение о поставках сжиженного газа из США, сообщил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.

В октябре PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу двух миллионов тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет.

"Завтра мы подписываем соглашение с американцами о поставках СПГ", — сказал Вожняк, не уточнив условий контракта.

Известно, что в четверг утром в PGNiG будут присутствовать министр энергетики США Рик Пери и президент Польши Анджей Дуда.

Импорт российского газа

Москва остается основным поставщиком газа для Варшавы. За последние полгода Польша нарастила импорт из России на 0,4 миллиарда кубометров. Заключенный еще в 1996 году контракт между PGNiG и "Газпромом" предполагает поставку до десяти миллиардов кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 миллиарда кубометров. Контракт действует до 2022 года.

Даже несмотря на недовольство ценой, Варшава не спешит снижать объемы закупок российского сырья, а только наращивает их. Это делается для пополнения резервов, на случай если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.

Опасения обоснованны: несмотря на противодействие США, Украины и самой Польши, строительство "Северного потока — 2" началось. В течение двух лет он заработает, и тогда транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.