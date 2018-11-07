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Экономика

Островский: Смоленщина создаст село отвечающее требованиям мирового АПК

(обновлено: 17:45 07.11.2018)
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© фото пресс-службы администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей ОстровскийГубернатор Смоленской области Алексей Островский
© фото пресс-службы администрации Смоленской области

Агропромышленный комплекс для Смоленской области — одна из наиболее важных отраслей экономики. Власти региона оказывают всестороннюю поддержку аграриям. О том что уже сделано и что планируется в сфере АПК в интервью РИА Новости рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

— Расскажите о действующих в Смоленской области госпрограммах в сфере АПК?

Города России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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На Смоленщине планируют создать несколько молочно-товарных комплексов

— Ежегодно на развитие АПК  Администрация Смоленской области выделяет около 2% регионального бюджета. Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывается по программно-целевому принципу на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов. В частности, деньги выделяются на  техническое обновление хозяйств и внедрение нового, высокотехнологичного оборудования,  на поддержку растениеводства и животноводства. В сфере животноводства приоритетным для нас является поддержка молочного скотоводства, а именно реализуются меры, направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, содержание высокопродуктивных молочных коров,  прирост поголовья молочных коров, оздоровление крупного рогатого скота от вируса лейкоза. В 2019 году планируется сохранить основные направления государственной поддержки. Понимая важность поддержки молочной отрасли, по моему поручению в следующем году будет реализовываться новый вид государственной поддержки. Данная поддержка направлена на поддержание хозяйств со средней продуктивностью коров в стаде менее 3,5 тысяч килограмм молока в год.

Кроме того, за счет средств областного бюджета молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах предоставляется единовременное областное государственное пособие в размере 210 тысяч рублей, а также в течение первых трех лет работы производятся ежемесячные доплаты к должностному окладу в размере от одной до трех тысяч рублей.

Также хочу отметить, что в регионе существует Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства сельскохозяйственным товаропроизводителям, который, в частности, предоставляет микрозаймы в размере до трех миллионов рублей на развитие производства. Кроме того, фонд предоставляет гарантии при получении кредитов и оказывает консультационные услуги.

— А как обстоят дела с инвестициями в региональный АПК?

— Бюджетные и частные инвестиции являются определяющим фактором развития АПК. Администрация Смоленской области активно содействует реализации крупных инвестиционных проектов в этом секторе экономики. Региональные власти оказывают помощь в формировании инвестиционных площадок, предоставлении инвесторам различных льгот (освобождение от уплаты налога на имущество, снижение налоговой ставки по налогу на прибыль), реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по внедрению проектного управления инвестиционными проектами.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Островский: Смоленщина — один из наиболее инвестпривлекательных регионов РФ
Кроме того, из областного бюджета выделяются средства на создание необходимой инженерно-технической базы для реализации инвестиционных проектов. Также инвесторы, реализующие проекты в сфере сельского хозяйства, активно пользуются программой льготного кредитования по ставке до 5% годовых.

Кроме того, инвесторы могут получить государственную поддержку в виде возмещения части прямых понесенных затрат в сфере создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса.

Благодаря этому объемы инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность увеличились с 9% в 2012 году до 13% в 2017 году. За последние шесть лет в регионе были реализованы 20 крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства с общим объемом инвестиций более                              15 миллиардов рублей. Было создано 750 новых рабочих мест. На сегодняшний день в регионе начата и продолжается реализация нескольких масштабных инвестпроектов (в тепличном овощеводстве, льноводстве, садоводстве) на общую сумму более шести миллиардов рублей.

— Сегодня  для большинства хозяйств Смоленской области приоритетной отраслью, приносящей основные доходы, является молочное скотоводство, которым занимается более двухсот сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, что составляет 60% от всех действующих сельхозорганизаций. Каковы перспективы развития этой отрасли АПК?

— К сожалению, отсутствие в регионе  необходимых мощностей по переработке  молока приводит к тому, что  значительные объемы продукции (53% от произведенного) вывозятся за пределы области. В связи с этим нами уделяется большое внимание развитию молочной переработки, в том числе в рамках потребительской кооперации. Сегодня нашей главной задачей является увеличение производства молока, повышение конкурентоспособности молочной продукции местных производителей на агропродовольственных рынках.

Хочу отметить, что принципиальная позиция региональных властей — сохранять производство на площадках, ранее принадлежащих предприятиям — банкротам.

Так, возобновлена работа на производственных мощностях обанкротившегося МУП "Кощино". Сегодня цех перерабатывает восемь тонн  молока в сутки и обеспечивает смолян большим ассортиментом качественной молочной продукции. На предприятии созданы более 20 рабочих мест. Это  первый в регионе  масштабный  проект по развитию сельскохозяйственной кооперации в сфере молочного животноводства.

В начале этого года открылся СПСК "Смоленский фермер",  на базе которого планируется создание оптово-распределительного центра, задачей которого является объединение Смоленских фермеров в целях реализации фермерской продукции в торговые сети и бюджетные учреждения без посредников, что позволит получить хозяйствам дополнительную прибыль.

Администрация области и в дальнейщем будет поддерживать это важное направление развития аграрного бизнеса.

Следует отметить, что главным фактором дальнейшего роста производства агропромышленной продукции в нашем регионе  является возможность увеличения ее сбыта. В текущем году создан единый региональный торговый бренд "Смолпродукт", который призван объединить местных производителей продукции и в последствие под общей торговой маркой вывести наши товары на внешние агропродовольственные рынки, включая международные.

— Летом этого года в Смоленской области состоялся первый в России "Всероссийский день льняного поля — 2018". Можно ли в связи с этим говорить о возрождении производства льна в регионе?

— Да, это было масштабное мероприятие. В нем приняли участие более шестисот человек, из них более 150 участников из 22 регионов России. На нем также присутствовали представители иностранных государств — Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Франции.

В ходе проведения панельной дискуссии участниками мероприятия были озвучены стратегические направления дальнейшего развития льняного комплекса страны и необходимые меры государственной поддержки, позволяющие обеспечить высокую маржинальность как производства льносырья, так и первичной и глубокой переработки. Намеченная совместная работа позволит значительно увеличить экспортный потенциал конечной продукции, повысить ее конкурентоспособность. При этом участники мероприятия отметили, что для реализации намеченных планов требуется комплексная государственная поддержка.

Уборка льна в Смоленской области. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
На Смоленщине планируют увеличить посевы льна до 100 тысяч га к 2030 году
Обозначенная федеральная стратегия вызвала большой интерес различных субъектов России по развитию региональных льняных комплексов.

Хочу отметить, что Смоленщина стала инвестиционно привлекательна для крупных инвесторов. В текущем году региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве с французским холдингом DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT по выпуску в области льноуборочной техники и оборудования для переработки льна. Кроме того, компания "Русский лен" с января текущего года реализует в Смоленской области первый за последние 30 лет инвестиционный проект по строительству льнокомбината, включающего льнозавод по переработке 10 тысяч тонн льнотресты (солома, обработанная термически, биологически или химически) в  год и фабрику по выпуску четырех тысяч тонн льносмесовой пряжи в год. В первом квартале 2019 года назначен пуск первой очереди по производству длинного и короткого волокна, а в конце этого же года предприятие выйдет на полную производственную мощность.

Исходя из всего вышеперечисленного, я считаю, что развитие льнапроизводства в региона является крайне перспективным и экономически выгодным направлением бизнеса.

— Каковы по вашему  мнению ожидаемые результаты  работы сельского хозяйства региона  в 2018 году?

Города России. Смоленск. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На Смоленщине растет число желающих открыть свой бизнес

— В текущем году в сельском хозяйстве мы ожидаем получить положительные производственно-финансовые результаты. В области динамично развивается отрасль мясного скотоводства. Увеличивается производство яиц.  Валовое производство молока в регионе прогнозируется ниже уровня прошлого года, поэтому Администраций области принимаются необходимые меры, направленные на поддержку молочных товаропроизводителей, привлечение в регион крупных инвесторов. В текущем году к уровню прошлого года ожидаются рекордный за последние 20 лет урожай зерновых и зернобобовых культур  около 260 тыс. тонн (в весе после доработки). Валовой сбор семян рапса прогнозируется на уровне 13 тыс. тонн против 10 тыс. тонн прошлого года.   Производство картофеля и овощей сохраниться на уровне прошлого года.

По прогнозным оценкам в 2018 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий превысит 23 миллиарда рублей в фактических ценах, что в сопоставимой оценке к уровню 2017 года составит 101,4%. От производственно — финансовой деятельности сельскохозяйственные организации получат прибыль в сумме одного миллиарда рублей, при уровне рентабельности не менее 15%.

— Какие основные задачи в сфере сельского хозяйства ставят перед собой власти региона?

— Основная задача администрации  Смоленской области — создать  новое социально обновленное, высокоорганизованное, технически и технологически  укомплектованное, наукоемкое и  конкурентоспособное село, отвечающее  всем требованиям мирового агропродовольственного  рынка, способное оказывать существенное  влияние на повышение эффективности  экономики Смоленской области  и Центрального федерального  округа Российской Федерации.

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