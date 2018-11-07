Эксперт спрогнозировал снижение нефтедобычи странами OPEC+ в 2019 году

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ОПЕК+ будет вынуждена, как минимум, ограничить добычу нефти и в 2019 году, если альянс поставит перед собой цель удержать стоимость нефти марки Brent на уровне выше 70 долларов за баррель, заявил РИА Новости замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов в ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи нефти.

"Фактически высокие цены на текущий момент поддерживаются в основном за счет рисков сокращения предложения из-за санкций против Ирана, а также сокращения добычи в Венесуэле. При этом добыча нефти в США растет рекордными темпами, с начала года прибавила более 1 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК+, также наращивают добычу с июля", — сказал Танурков.

"При текущих ценах одни США способны за счет роста добычи перекрыть весь рост спроса на нефть в мире в 2019 году. Тем самым, если страны ОПЕК+ поставят целью удержание нефтяных цен выше 70 долларов за баррель марки Brent, (им — ред.) практически неизбежно придется продлевать соглашение, если не о сокращении, то по крайней мере – об ограничении добычи", — резюмировал эксперт.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В сентябре министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уже сообщал, что ОПЕК+ ожидает излишка предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. А на прошлой неделе, 31 октября, он завил, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели добычи нефти на 2019 год.