МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия продолжит конструктивное сотрудничество с Китаем по лесовосстановлению и пресечению незаконных поставок российской древесины в КНР, говорится в сообщении Минприроды РФ.
"Сегодня в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подтвердил диалог двух стран России и Китая на уровне профильных министров о взаимной заинтересованности в мероприятиях по лесовосстановлению и принятии мер противодействия незаконным поставкам древесины из России в Китай", — говорится в сообщении МПР.
"Обе стороны неоднократно подчеркивали, что необходимо навести порядок в данном направлении сотрудничества, чтобы не навредить сторонам-участницам законного экспорта и не доводить до ограничительных мер. Никаких заявлений относительно изменения вектора конструктивного сотрудничества не было", — говорится в сообщении МПР.
"Особое внимание уделяется вопросам охраны тигра, сохранению и восстановлению популяций перелетных птиц, совместным мероприятиям в международном заповеднике "Даурия" и заповеднике "Озеро Ханка". На Дальнем Востоке России планируется организовать питомник по выращиванию саженцев для лесовосстановления, в том числе с участием партнеров китайской стороны", — отмечается в сообщении.