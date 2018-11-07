МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия продолжит конструктивное сотрудничество с Китаем по лесовосстановлению и пресечению незаконных поставок российской древесины в КНР, говорится в сообщении Минприроды РФ.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия предупредила Китай о возможности временного запрета на экспорт древесины из РФ в КНР, если не будет решен вопрос с восстановлением лесов. По его словам, РФ предложила Китаю построить 10-20 семеноводческих комплексов на российской территории для восстановления леса.

"Сегодня в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подтвердил диалог двух стран России и Китая на уровне профильных министров о взаимной заинтересованности в мероприятиях по лесовосстановлению и принятии мер противодействия незаконным поставкам древесины из России в Китай", — говорится в сообщении МПР.

"Обе стороны неоднократно подчеркивали, что необходимо навести порядок в данном направлении сотрудничества, чтобы не навредить сторонам-участницам законного экспорта и не доводить до ограничительных мер. Никаких заявлений относительно изменения вектора конструктивного сотрудничества не было", — говорится в сообщении МПР.

Кроме того, отмечает министерство, в эти дни в Шанхае на заседании российско-китайской комиссии сторонами были высоко оценены совместные усилия стран в природоохранной деятельности и рациональном использовании природных ресурсов.

"Особое внимание уделяется вопросам охраны тигра, сохранению и восстановлению популяций перелетных птиц, совместным мероприятиям в международном заповеднике "Даурия" и заповеднике "Озеро Ханка". На Дальнем Востоке России планируется организовать питомник по выращиванию саженцев для лесовосстановления, в том числе с участием партнеров китайской стороны", — отмечается в сообщении.