Карьеры в Дагестане поставят на налоговый учет по специальной программе

МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Специальная программа, основанная на маркшейдерских замерах, позволит властям Дагестана в 2019 году вывести из "тени" карьеры по добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

"Эту программу мы вместе с налоговой инспекцией республики уже представили руководителям карьеров и призвали работать честно и открыто. Маркшейдерские замеры помогают узнать объемы добытого сырья, далее полученный объем стройматериалов из него и, соответственно, налоговые показатели карьера.

Расхождения между данными, представленными руководством карьера и независимыми маркшейдерскими замерами дает основания не только требовать с предпринимателя заплатить за добытое сырье, но и показать, куда это сырье было направлено", — говорится в пресс-релизе ведомства.

На проведение маркшейдерских работ был объявлен тендер, в котором победила компания из Краснодара. Маркшейдерские замеры уже завершены на 26 крупных карьерах республики, материалы по 10 объектам уже направлены в налоговую службу Дагестана.

На сегодняшний день на территории Республики Дагестан действует 150 карьеров, и на добычу полезных ископаемых выдано 240 лицензий. Основная их часть занимается добычей песка, песчано-гравийной смеси, глины, пиленого камня.

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