КАЗАНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Стадион "Казань Арена", построенный к Универсиаде-2013 по всем требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и ставший главным объектом чемпионата мира 2018 года, зарабатывает сегодня порядка 100 миллионов рублей в год, все площади стадиона используются эффективно, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Очень важное значение имеет наследие спортивной инфраструктуры. Универсиада 2013 года – это 49 объектов, которые активно используются и имеют высокую востребованность у нашего населения. Главный объект – стадион "Казань Арена" на 45 тысяч мест. Порядка 100 миллионов рублей сегодня стадион зарабатывает. Я считаю, что это очень хорошо", — сказал Минниханов в ходе форума по государственно-частному партнерству "Инвестиции в индустрию спорта".

Глава республики отметил, что еще на этапе строительства было принято, по его мнению, правильное решение – стадион возглавил молодой креативный менеджер, который сформировал профессиональную команду. "Благодаря этой работе на стадии строительства сегодня все эти механизмы дали возможность привлечь инвесторов и загрузить максимально все площади, которые находятся на этом стадионе", — подчеркнул он.

За 4 года объем привлеченных частных инвестиций в объекты стадиона составил порядка 500 миллионов рублей, организована работа более 20 предпринимателей, создано 700 рабочих мест, задействовано 20 тысяч арендных площадей. На стадионе действуют фитнес-центр и спортивные клубы, центр развития детей и подростков, гостиница, хоккейный центр Даниса Зарипова, ресторан, мотосалон, типография, создается музей спорта Татарстана, планируется открытие оздоровительного комплекса, создание офисного центра.

Сегодня, по словам Минниханова, идет доработка имеющихся помещений, формирование инфраструктуры, что позволит уже в ближайшее время сформировать 80 тысяч квадратных метров площадей для привлечения бизнеса. "Сегодня стадион стал местом отдыха. Мы знаем, что это 20 с небольшим футбольных игр, а в остальное время стадион должен жить и работать", — уверен он.

Как отметил министр спорта РФ Павел Колобков, на содержание таких серьезных объектов, как стадионы, нужны серьезные средства. Стадион в Казани, по его словам, это пример того, как можно хорошо использовать такие спортивные объекты не только для спорта, но и для деловых мероприятий, для фитнес-индустрии, других околоспортивных проектов. "Опыт Казани является хорошим примером использования стадионов, привлечения в том числе и внебюджетного финансирования", — сказал Колобков.

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