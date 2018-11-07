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Экономика

Эксперт объяснил рост инвестиций в Ленинградскую область

(обновлено: 13:19 07.11.2018)
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© Fotolia / sdecoretГрафик. Архивное фотоГрафик. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Рост инвестиций в Ленинградскую область обеспечен выгодным территориальным положением и усилиями правительства региона, сообщил РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Рост – на треть

В первом полугодии 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 146 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ленинградская область за полгода увеличила объем инвестиций на 30%

"Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2018 года составил 146 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основные вложения были сделаны крупными компаниями в логистику, развитие обрабатывающих производств, обеспечение электроэнергией", — сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, главным источником финансирования стали привлеченные средства.

"Ленинградская область на протяжении последних лет прочно удерживает позиции одного из самых растущих субъектов Российской Федерации по объемам инвестиций. Ежегодно по этому показателю регион прибавляет примерно треть, что характерно для самых успешных экономик мира. Для сохранения и умножения такого прироста мы сделали ставку на развитие экспортно-ориентированной модели развития", — отметил Дрозденко.

Транспортно-логистический терминал. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт рассказал о роли Ленинградской области в международных перевозках

На 21% за первое полугодие 2018 года Ленинградской области удалось нарастить и объем экспорта, добавил он. В общей сложности через транспортные ворота региона в зарубежные страны было направлено товаров на сумму 3,3 миллиарда долларов. Экспортные поставки в основном предназначались для потребителей в Нидерландах, КНР, Дании, Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Бельгии, Турции, Норвегии. В страны СНГ, в том числе в Белоруссию и Казахстан, из Ленинградской области было отправлено товаров на сумму более 214 миллионов долларов.

Удерживая позиции

О хорошей динамике международных экономических отношений шла речь и на бизнес-форуме "Третий День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании" в Ростоке с участием делегации Ленинградской области.

Купюры евро разного номинала. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Немецкий бизнес будет инвестировать в Ленинградскую область

"Мы рассчитываем, что у нас продолжится очень хорошая динамика экономических отношений… Исходя из того, что в Ленинградской области появятся новые портовые мощности в Приморске, планируем создать своеобразный "угольный поток", который свяжет поставку угля через порт Росток в Германию и Европу. Также идут переговоры о создании новых возможностей доставки азиатских контейнерных грузов через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы. Уверен, именно за такими крупными транснациональными проектами будущее", — заявил в ходе форума Дрозденко.

В ходе визита губернатор Ленинградской области также встретился с управляющим партнером группы "Кнауф" Манфредом Грундке, который подтвердил намерение инвестировать в регион.

Стороны обсудили ход реализации соглашения, заключенного в 2017 году в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое предусматривает инвестиции в размере 3,5 миллиарда рублей до 2020 года в модернизацию производства "Кнауф Петроборд" в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и его очистных сооружений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ленинградская область технологизирует инвестиции в регион

"Для меня важно было услышать, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, исполняются. В эффективном взаимодействии заинтересованы не только представители бизнеса, но и регион, поскольку компания гарантирует городу рабочие места и положительно влияет на социальное благополучие жителей в целом", — подчеркнул глава региона.

"Ориентация российских предприятий на экспорт делает выгодными инвестиции в логистические компании и обрабатывающие производства, а выгодное территориальное расположение и усилия правительства Ленобласти привели к увеличению притока инвестиций в регион", — считает Коптелов.

По его мнению, доказательством успешности действий правительства Ленобласти в привлечении инвестиций в свой регион стало седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательность регионов России.

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