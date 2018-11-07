В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле считают санкции США в отношении России по "делу Скрипалей" незаконными, также будут расценены и новые ограничения с американской стороны, если они последуют в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", — сказал Песков, комментируя заявление США о невыполнении требований Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США.