Пермское предприятие получило разрешение производить детали двигателя ПД-14

ПЕРМЬ, 7 ноя — РИА Новости. Пермское АО "ОДК-СТАР" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) получило сертификат Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на право разработки авиационной техники гражданского назначения, что позволит предприятию производить компоненты для новейшего российского авиадвигателя ПД-14, сообщает в среду пресс-служба губернатора Пермского края.

"Получение сертификата дает предприятию право на производство, модернизацию, техническое обслуживание, и иную деятельность в отношении компонентов систем управления двигателями гражданских воздушных судов, в том числе, одной из составных частей новейшего авиационного двигателя ПД-14 (электронного регулятора двигателя РЭД-14)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавляют со ссылкой на управляющего директора АО "ОДК-СТАР" Сергея Остапенко, что выдача Росавиацией документа позволяет "перейти к следующему этапу создания двигателя ПД-14 – получению одобрительных документов в EASA".

Ранее Росавиация выдала сертификат типа на новый российский двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21, что фактически подтверждает готовность авиадвигателя к реализации и эксплуатации.

Двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства среднемагистральных самолетов МС-21 (150-220 пассажирских мест). По сравнению с аналогами, в эксплуатации заявленные параметры двигателя обеспечат снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15%.

АО "ОДК-СТАР" – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация". Расположено в Перми.