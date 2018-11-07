В Кремле прокомментировали отказ в участии Дерипаске в Давосском форуме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экономический форум в швейцарском Давосе "рубит свои основы", отказывая в участии таким бизнесменам как Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы", — сказал он.

Песков также отметил, что заинтересованные в российском бизнесе иностранцы всегда могут посетить Россию в рамках проводящихся там форумов, чтобы наладить контакты.

"В Москве проводится много интересных форумов с очень широким международным присутствием. Часть из этих форумов, кстати, организуют и предприниматели, которые были упомянуты вами. Поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию, мы всех будем рады видеть", — подытожил Песков.

Международный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.