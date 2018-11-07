Алтайский шинкомбинат запускает производство покрышек для лесной техники

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. На Алтайском шинном комбинате готовятся к запуску производства новой модели покрышек для лесной техники повышенной проходимости, говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Модель предназначена для лесозаготовительной техники отечественного и импортного производства. Сейчас новая шина проходит квалификационные испытания, сообщил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин на рабочей встрече с губернатором Виктором Томенко, говорится в сообщении пресс-службы.

На предприятии рассказали, что речь идет о пневматической диагонально-опоясанной камерной шине, рассчитанной на максимальную скорость движения 40 километров в час и допустимую нагрузку 6,3 тонны. Ее наружный диаметр 1340 миллиметров, ширина профиля — 600 миллиметров.

По данным регионального управления промышленности и энергетики, на "Алтайском шинном комбинате" с 2010 по 2017 год модернизировали оборудование, инвестировав в техническое перевооружение 1,2 миллиарда рублей. При этом часть затрат предприятия компенсировали из бюджета края в виде субсидии на имущественной налог и на часть банковской процентной ставки.

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