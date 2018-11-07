В АСВ назвали даты выплат клиентам "Агросоюза" и Банка инноваций и развития

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий банка "Агросоюз" и "Банка инноваций и развития" начнутся не позднее 21 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 21 ноября 2018 года…. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Агросоюза" и "Банка инноваций и развития" с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял в деятельности "Агросоюза" недооценку кредитного риска и предъявлял банку требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности. "Банк инноваций и развития" на протяжении длительного времени находилось в поле зрения ЦБ РФ в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во втором-третьем кварталах текущего года продолжал возрастать.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Агросоюз" на 1 октября занимал 198-е место, а "Банк инноваций и развития" — 286-е место в банковской системе РФ.