ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка инноваций и развития"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка инноваций и развития", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЦБ также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"АО "Банк инноваций и развития" на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во втором-третьем кварталах текущего года продолжал возрастать. При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями", — отмечает регулятор.

Банк России шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении "Банка инноваций и развития" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией неоднократно допускались нарушения этих ограничений. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 286-е место в банковской системе РФ.