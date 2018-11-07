СМИ: коллекторы заинтересовались взысканием долгов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которая включает в себя около 40 организаций, заинтересовалась взысканием задолженностей населения по услугам в сфере ЖКХ, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева.
Для этого НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ новые стандарты по подбору коллекторских агентств и мониторингу их эффективности, рассчитывая при этом нарастить объем передаваемых коллекторам долгов граждан.
По оценке Семендуева, на данный момент коммунальщики передают в коллекторские агентства около 5% всех имеющихся у населения долгов.
"При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии — 15-20%", — добавил он.
В ближайшей перспективе объемы просроченной задолженности, передаваемой коллекторским агентствам, планируется нарастить, добавил Прокофьев.
В свою очередь в пресс-службе "Мосэнерго" отметили, что в связи с началом регулирования коллекторской деятельности компания "рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности".
В начале года правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов.
По мнению правительства, это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.