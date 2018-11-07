СМИ: коллекторы заинтересовались взысканием долгов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которая включает в себя около 40 организаций, заинтересовалась взысканием задолженностей населения по услугам в сфере ЖКХ, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева.

Ассоциация, по информации газеты, провела заседание, которое было посвящено развитию взыскания долгов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Для этого НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ новые стандарты по подбору коллекторских агентств и мониторингу их эффективности, рассчитывая при этом нарастить объем передаваемых коллекторам долгов граждан.

По оценке Семендуева, на данный момент коммунальщики передают в коллекторские агентства около 5% всех имеющихся у населения долгов.

"При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии — 15-20%", — добавил он.

Коммерческий директор ГК "Росводоканал" Сергей Прокофьев заявил, что на данный момент компания передает коллекторам часть долгов на досудебной стадии, при этом в последнее время сотрудничество распространилось и на этапы судебного и исполнительного производств.

В ближайшей перспективе объемы просроченной задолженности, передаваемой коллекторским агентствам, планируется нарастить, добавил Прокофьев.

В свою очередь в пресс-службе "Мосэнерго" отметили, что в связи с началом регулирования коллекторской деятельности компания "рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности".

В начале года правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов.

Закон, в частности, устанавливает возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд.

По мнению правительства, это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.