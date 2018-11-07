В ГД предложили дать воронежскому аэропорту имя Маршака

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил встречать гостей Воронежа в аэропорту песней про "город-сказку", а саму воздушную гавань назвать в честь советского детского писателя и сказочника Самуила Маршака, который здесь родился.

С таким обращением депутат обратился к главе воздушной гавани Александру Белевичу.

"В свете последних событий, связанных с предложением министра культуры В. Р. Мединским о переименовании российских аэропортов в честь выдающихся соотечественников, прошу рассмотреть мою инициативу о присвоении воронежскому аэропорту имени Самуила Яковлевича Маршака, уроженца Воронежа, русского поэта, драматурга и переводчика", — пишет депутат в обращении к руководству аэропорта, текст письма находится в распоряжении РИА Новости.

По мнению политику, это поможет увеличить туристическую привлекательность как города так и самого аэропорта.

"С этой же целью в воздушной гавани можно будет создать музей прославленного воронежца. В качестве приветствия гостей, пассажиров и сотрудников аэропорта наилучшим вариантом, по моему мнению, будут следующие строчки: "аэропорт имени С. Я. Маршака, добро пожаловать в город-сказку". А в качестве гимна можно использовать песню группы "Танцы минус" – "Город", — также предложил Чернышов.