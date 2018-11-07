Исследование: все больше страховщиков продают полисы через сайты

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число страховых компаний в РФ, которые продают свои продукты при помощи интернета, неуклонно растет, показали итоги исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" (RAEX).

Агентство опросило 63 страховых компании в РФ, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 90%. Как показало исследование, по итогам первого полугодия 2018 года 80% этих компаний предлагают клиентам сделать расчет и купить полис через сайт. В аналогичный период прошлого года таких страховщиков было 69%, а в первом полугодии 2016 года — всего 43%.

Отмечается, что компании предлагают клиентам широкую линейку продуктов, которые можно приобрести на сайте — это страхование путешественников, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование (ДМС), коробочные продукты страхования имущества физических лиц, страхование жизни, ОСАГО и прочие виды. Лишь пятая часть компаний продают на своих сайтах исключительно полисы ОСАГО.

Все больше компаний применяют ИТ-решения, связанные с использованием сети интернет, при урегулировании страховых случаев. В первом полугодии 2016 года таких было 47%, 2017 года — уже 58%, а в первом полугодии текущего года — 60%.

При этом, как сообщает "Эксперт РА", почти не меняется число страховщиков, которые используют телематические устройства, чтобы оценивать характер вождения автолюбителя. Как подсчитали в агентстве, доля таких компаний составляет менее 17%. Количество договоров с телематикой составляет не более 3% от общего числа договоров каско.