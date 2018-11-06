ФАС заподозрила администрацию Приморья в нарушениях при поставках рыбы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает администрацию Приморья в нарушении антимонопольного законодательства при заключении соглашений на поставку рыбы с рядом торговых сетей, сообщает служба.
Как сообщает служба, основанием для подобной инициативы стало предложение врио губернатора края Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.
Так, действия администрации региона фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка, приводит ФАС комментарий ВАРПЭ.
Он также отметил, что ведомство намерено изучить представленные материалы рыбопромышленников. "В случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", — подчеркнул Петросян.