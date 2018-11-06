ВЭФ не комментирует сообщения о недопуске Дерипаски на форум в Давосе

ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум не стал комментировать появившуюся в западных СМИ информацию о том, что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии ВЭФ в Давосе.

"У нас нет комментариев касательно этой истории", — заявил РИА Новости глава отдела по корпоративным связям Георг Шмитт.

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии Всемирного экономического форума, который состоится в Давосе в январе 2019 года.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", а также Виктора Вексельберга и его группу компаний "Ренова". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Вступление в силу этих санкций откладывалось уже несколько раз. В середине октября минфин США в очередной раз продлил сроки завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Русала" и En+ и группы "ГАЗ", а также контрактов в этими компаниями до 12 декабря.