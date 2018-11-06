Дерипаска не планировал участвовать в форуме в Давосе, сообщил источник

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска не планировал участвовать в очередной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщил РИА Новости источник, близкий к бизнесмену.

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии Давосского форума, которая состоится в январе 2019 года. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.

"Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос – он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла", — сказал РИА Новости источник, близкий к бизнесмену.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", а также Вексельберга и его группу компаний "Ренова". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Вступление в силу этих санкций откладывалось уже несколько раз. В середине октября минфин США в очередной раз продлил сроки завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ", а также контрактов с этими компаниями до 12 декабря.