МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent на вечерних торгах впервые с 20 августа опустилась ниже 72 долларов за баррель.
По состоянию на 18.47 мск стоимость январских фьючерсов на топливо снижалась на 1,53%, до 72,05 доллара за баррель. Минутами ранее контракт дешевел до отметки в 71,86 доллара.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 1,36%, до 62,23 доллара за баррель.
Динамика цен
Кроме того, агентство Рейтер сообщило сегодня, что Ирак надеется в скором времени договориться с международными компаниями о содействии в увеличении добычи нефти, а также расширении экспортных мощностей. Об этом в интервью агентству заявил министр нефти страны Тамер аль-Гадбан.