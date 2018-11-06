МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent на вечерних торгах впервые с 20 августа опустилась ниже 72 долларов за баррель.

По состоянию на 18.47 мск стоимость январских фьючерсов на топливо снижалась на 1,53%, до 72,05 доллара за баррель. Минутами ранее контракт дешевел до отметки в 71,86 доллара.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 1,36%, до 62,23 доллара за баррель.

Динамика цен

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Кроме того, агентство Рейтер сообщило сегодня, что Ирак надеется в скором времени договориться с международными компаниями о содействии в увеличении добычи нефти, а также расширении экспортных мощностей. Об этом в интервью агентству заявил министр нефти страны Тамер аль-Гадбан.