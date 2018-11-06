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Экономика

Рязанская область может предложить Китаю сотрудничество в разных сферах

(обновлено: 18:11 06.11.2018)
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкРязанская область. Архивное фотоРязанская область. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Рязанская область заинтересована в инвесторах из Китая и может предложить КНР сотрудничество в разных сферах, заявил во вторник губернатор Николай Любимов, выступая на пленарной сессии первой китайской международной ярмарки импортных товаров "China International Import Expo 2018".

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В форуме участвуют более половины регионов РФ и ряд зарубежных стран. Делегацию Рязанской области возглавляет губернатор. В составе делегации – руководители ряда министерств, предприятий промышленности, переработки, организаций социальной сферы.

Во вторник Любимов принял участие в сессии, где обсуждались вопросы сотрудничества России и КНР, и выступил на тему "Наращивание взаимной торговли России и Китая: региональный аспект". Глава региона подчеркнул, что отношения двух стран на региональном уровне должны строиться не только на торгово-экономической платформе, но и на укреплении прямых контактов между администрациями территориальных образований РФ и КНР, на развитии уже сложившихся связей в социальной сфере.

"Любой экономический или инвестиционный проект будет иметь гораздо больший успех, если есть доверие между людьми. Только тогда мы можем по-настоящему считаться партнерами", – заявил Любимов.

Он отметил, что культурный, образовательный обмен, а также знание национальных особенностей двух стран можно и нужно применять при выстраивании партнерства в экономической и социальной сферах, это еще один действенный инструмент сопровождения глобальных интеграционных процессов.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам Любимова, товарооборот Рязанской области и Китая в 2017 году вырос в 5,5 раза и составил 684 миллиона долларов. При этом экспорт занимает 82%, импорт – 18%. Основная доля экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию (радиоаппаратуру), битумные смеси, кровельные материалы, автомобильную звукоизоляцию. В регион завозится из Китая продукция радиоэлектронной отрасли, промышленное оборудование, канцтовары, пластмассовые изделия.

"Считаю одной из главных задач – добиться того, чтобы показатели 2017 года стали как минимум нормой. На мой взгляд, это вполне достижимо – у Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам", – сказал губернатор.

По его словам, одной из наиболее перспективных тем представляется поставка в КНР высококачественных продуктов питания рязанского производства – муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и шоколадных конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.

"Мы очень заинтересованы в приходе в регион инвесторов из КНР в качестве долгосрочных стратегических партнеров", – сказал Любимов.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Он проинформировал китайскую сторону о наиболее перспективных региональных проектах. В их числе реконструкция аэропорта "Протасово" стоимостью 1 миллиард долларов, создание индустриального парка в Пронском районе площадью свыше 1 тысячи гектаров с локализацией производств товаров, поставляемых из Китая в Москву и Подмосковье. Также большие перспективы имеет объединение по производству изделий из кожи, освоение совместного выпуска продукции сегмента электронного и оптического оборудования, реализация проектов в пищевой отрасли – переработка молока, зерна, бобов сои.

"Со своей стороны мы гарантируем китайским партнерам государственную поддержку в форме региональных налоговых льгот и субсидий, которые предусмотрены нашим законодательством, и сопровождение при получении мер поддержки федерального уровня. КНР – наш стратегический партнер, и любые инициативы китайской стороны будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты в работу", – сказал губернатор.

Во вторник в ходе деловой программы члены делегации Рязанской области провели ряд переговоров с предприятиями и компаниями китайской стороны.

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