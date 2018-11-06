Правительство направило в Госдуму проект о микрогенерации в энергетике

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о регулировании вопросов производства электроэнергии на объектах микрогенерации, следует из сообщения кабмина.
Так, вводится понятие "объект микрогенерации" и устанавливаются критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории. "Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках", — отмечается в сообщении.
Проект вводит определение микрогенерации, которого сейчас нет в законах, — это объект по производству электроэнергии мощностью до 15 кВт включительно, работающий, в том числе, на основе "зеленых" источников энергии, который используется потребителями для собственного энергоснабжения. Причем мощность такой генерации не должна превышать максимальную мощность всех устройств потребителя, использующих энергию.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 октября.