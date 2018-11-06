Правительство направило в Госдуму проект о микрогенерации в энергетике

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о регулировании вопросов производства электроэнергии на объектах микрогенерации, следует из сообщения кабмина.

"Внести в Государственную думу проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации", — говорится в распоряжении правительства.

Так, вводится понятие "объект микрогенерации" и устанавливаются критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории. "Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках", — отмечается в сообщении.

Проект вводит определение микрогенерации, которого сейчас нет в законах, — это объект по производству электроэнергии мощностью до 15 кВт включительно, работающий, в том числе, на основе "зеленых" источников энергии, который используется потребителями для собственного энергоснабжения. Причем мощность такой генерации не должна превышать максимальную мощность всех устройств потребителя, использующих энергию.

Излишки будут продаваться энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам энергии (это энергосбыты, обязанные заключать договоры энергоснабжения со всеми обратившимися потребителями). Также законопроект предлагает установить полномочия правительства утверждать особенности технологического присоединения микрогенерации к электросетям.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 октября.